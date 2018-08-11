كسوف جزئي للشمس اليوم يدوم ثلاث ساعات

أصدرت الجمعية العلمية الفلكية بيانا خاصا بظاهرة تشهدها الجزائر اليوم السبت، ألا وهي كسوف جزئي للشمس في حدود الساعة العاشرة و58 دقيقة.

هذه الظاهرة التي سوف تشهدها كل دول العالم، سوف تكون مصحوبة بزخات شهب، ويهم خاصة أقصى شمال أوروبا والشمال الشرقي لأمريكا الشمالية والشمال الشرقي لآسيا.

وحسب تصريحات الخبراء فإن نسبة المساحة المغطاة من الشمس ستكون حوالي 73 بالمائة كأقصى حد، ويدوم 3 ساعات و28 دقيقة.

يذكر أن العالم شهد مؤخرا أطول خسوف في القرن الـ 21 والذي امتد لأزيد من 100 دقيقة.