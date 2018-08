سقوط طائرة سرقها موظف من مطار سياتل

سارعت مقاتلات أمريكية من طراز "F-15" لتتبع طائرة ركاب مدنية من طراز "Q400"، أقدم أحد موظفي الخدمات الأرضية في مطار سياتل على التحليق بها بلا ركاب، قبل سقوطها وتحطمها.

وأكدت مصادر أمنية في مطار سياتل، أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشخص الذي أقدم على الإقلاع بالطائرة التابعة لشركة "Alaska Airlines"، هو عامل خدمات أرضية في المطار.

LIVE: @kiro7chopper sighting flames on Ketron Island where stolen Horizon Air flight is believed to have crashed. Live on @KIRO7Seattle now https://t.co/p60S1GWFT4 #breaking pic.twitter.com/hNvdFRVZvD