عليوي: لا رد رسمي بخصوص مبادرة بيع 50الف رأس للسعودية

كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أنه قد تم تقديم مبادرة للسعودية من أجل بيع50 ألف رأس من الأغنام لفائدة الحجاج الجزائريين.

وهذا بغية المساهمة في مرافقة الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة الذين يبلغ عددهم حوالي 37 ألف حاج في السنوات الأخيرة.

عليوي قال أن الإتحاد وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة لن تتلق أي رد رسمي،قائلا أن ان مثل هذه الأممور تحكمها معاملات تجارية ما بين البلدين.

وأوضح ان الإتحاد بكل الإمكانيات يريد مرافقة الحجاج الميامين وهم في انتظار الرد سواء من لجنة الحج المكلفة والسلطات العمومية.

وخلال منتدى جريدة الشعب الجزائرية ، اشار عليوي،أم الفلاحين الجزائريين شاركوا في مختلف مسارات الدولة وكانو الأكثر تضررا خلال السنوات الماضية.