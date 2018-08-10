مارسيليو يشترط رحيل ساندرو لمرافقة رونالدو في “اليوفي”

يسعى نادي جوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات الدولي البرازيلي مارسيليو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأوضحت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن جوفنتوس يرغب في التعاقد مع اللاعب واستغلال رغبة النجم البرازيلي في الانضمام إلى صفوف السيدة العجوز واللعب بجوار صديقه كريستيانو رونالدو، لاعب جوفنتوس الجديد.

ويشترط ظهير الملكي رحيل مواطنه البرازيلي أليكس ساندرو عن اليوفي، للانتقال إلى إيطاليا، بعد أن ربطت التقارير الصحافية مؤخرًا، انضمام لاعب جوفنتوس إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث كشفت مصادر مطلعة داخل “السيدة العجوز”، أن الأخير لن يستغني عن خدمات لاعبه البرازيلي بأقل من 50 مليون يورو، علماً أن البيانكونيري رفض عرضًا بـ60 مليوناً، الصيف الماضي، من فريق تشلسي الإنجليزي.

وختمت الصحيفة الإيطالية تقريرها بالتأكيد على أن كريستيانو رونالدو، يحاول إقناع زميله السابق في ريال مدريد، بالانضمام لليوفي، خلال الأيام المقبلة، بعد أن انتقل مقابل 105 ملايين يورو من صفوف الفريق الملكي، في الصفقة الأكبر في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن.