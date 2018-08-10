توقيف مستغلين للمواقف غير الشرعية ومسح شامل لأوكار الجريمة والشواطئ

قامت مصالح الأمن الوطني بتيبازة بالتنسيق مع قوات الدرك الوطنية بعمليات مداهمة ميدانية شملت أحياء وشواطئ مدينتي تيبازة وبواسماعيل لردع العصابات والمنحرفين وخصوصا مستغلي المساحات العمومية والشوارع كمواقف غير شرعية .

العملية التي جند لها عدد هائل من عناصر الأمن، انطلقت في حوالي الخامسة مساء وكانت الوجهة شارع عيسات ايدير الذي تتواجد به محلات بيع الخمور ويتوافد عليه الكثير من الزبائن، حيث تمكنت فرق الشرطة من توقيف 3 شبان متلبسين باستغلال الشارع ومساحة عمومية بطريقة غير شرعية وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية أخذوها من أصحاب السيارات ليتم اقتيادهم إلى مقر أمن الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إحالتهم على العدالة بداية الأسبوع.

المحطة الثانية في هذه العملية النوعية كانت شاطئ شنوة الذي يشهد توافد عدد كبير من المصطافين يوميا خصوصا بعد إقدام السلطات على تسليمه للوكالة الوطنية للاعلام والنشر والإشهار ومؤسسة تيبازة نظافة لتسييره، وقد استحسن المواطنون العملية التي نفذتها مصالح الأمن لفرض النظام والطمأنينة وصرح لنا الكثير أن ظروف الشاطئ تحسنت كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية التي كان فيها الشاطئ يخضع لسيطرة المؤجرين وممارساتهم المقلقة للمصطافين، حيث يملك الموطن الحرية في اختيار أي مكان يريده لقضاء يومه وكراء الشمسيات و الكراسي أو جلبها معه، كما أن المواقف المخصصة للسيارات منظمة وشرعية.

وفي حوالي التاسعة والنصف ليلا كانت الوجهة مدينة بواسماعيل أين كانت قوات الدرك الوطني تنتظر لمشاركة مصالح الأمن في عملية مداهمة لأوكار الجريمة بأحياء المدينة وخصوصاً المعروفة بنشاط العصابة، حيث توجه التشكيل الأمني الى حي 9 شهداء المعروف محليا بـ”لامبار” حيث انتشرت قوات الأمن والدرك بسرعة فائقة وسيطروا على كل المنافذ قبل إخضاع عدد من الشبان والسيارات للتعريف قبل التوجه نحو الواجهة البحرية التي كانت مكتظة عن آخرها بالمواطنين خصوصاً وان العملية تزامنت مع قيام لجنة الحفلات بتنظيم سهرة فنية لمنشدين معروفين، وسمحت عمليات التفتيش التي اخضع لها العديد من الشبان بالشارع الرئيسي أو صخور كاسرات الأمواج بتوقيف بعض الشبان كانوا في حالة سكري، وقد استحسنت العائلات المتواجدة بساحة الواجهة البحرية العمل. الذي تقوم به الأسلاك الأمنية لردع المنحرفين وفرض الأمن.

وأكد عميد أول للشرطة النش أحمد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية أن للعمليات الأمنية التي سطرتها المديرية العامة خلال موسم الاصطياف ستتواصل لمحاصرة الخارجين عن القانون في مختلف المدن والشواطئ التابعة لإقليم الاختصاص وأشار إلى تسجيل 1714 عملية قامت بها المصالح الأمنية أم على إثرها توقيف 275 شخص أودع منهم 62 متورط المؤسسات العقابية كما تم خلال نفس الفترة تسجيل 1288 قضية تم من خلالها إحالة 944 مشتبه بهم على الجهات القضائية وتم إيداع 111 الحبس .

من جهته أوضح قاةد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة الرائد قويدر هشام أن عمليات المداهمة المشتركة التي تشنها مصالح الأمن والدرك على مستوى الأحياء والأماكن المعروفة بنشاط اللصوص والشواطئ أعادت الطمأنينة المواطنين بدليل التواجد الهائل العائلات والساحات العامة والشواطئ في الفترات الليلية، لافتا إلى أن عمليات الردع وملاحقة مستغلي المواقف والشوارع والأماكن العامة بطريقة غير قانونية ستتواصل بلا هوادة لتقديمهم للجهات القضائية.