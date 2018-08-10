“تصريحاتك صادمة… والتباكي ليس حلا للنهوض بالقطاع”

وصف المكتب الوطني للاتحاد العام الطلابي الحر التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بـ”الصادمة”، واعتبرها تقليلا من قيمة الباحثين والطلبة المتفوقين، وعبر المكتب الوطني للاتحاد الطلابي الحر عن تأسفه الشديد تجاه تصريح المسؤول الأول عن القطاع، متسائلا عن مغزى رفع الوزارة شعار”البحث العلمي”، لكن يقابله غياب رؤية لتشجيع الكفاءات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالنوابغ وإنشاء “أقطاب الامتياز” التي نجحت في العديد من الدول بخلق نخبة قادرة على خدمة وطنها وتحريك عجلة التنمية والاقتصاد.

ونشير أن وزير القطاع الدكتور الطاهر حجار، قد أوضح أن هناك فهما غير صحيح لتصريحاته، بعدما تم نقلها خارج سياقها بطريقة تنافي الغرض من كلامه، مؤكدا اهتمام الوزارة والدولة بالكفاءات العلميّة.

وفي سياق آخر، دعا التنظيم إلى استدراك النقائص التي يتخبط فيها تطبيق نظام LMD الذي سوق بأنه سيدخل الجزائر في عهد جديد من الازدهار والتطور، لكونه يربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، لكنها اليوم تتبخر في ظل استمرار ارتفاع نسب البطالة لدى الجامعيين، متسائلا: وما الفائدة إذن من ملايين الشهادات التي تمنحها الجامعة؟ دون الاهتمام بالجانب البيداغوجي والمرافقة للطالب بربطه بسوق العمل، مضيفا أن غياب تقييم حقيقي لهذا النظام بما يتماشى وخصوصيات البلد جعل من الكم الهم الوحيد بعيدا عن تكوين “موارد بشرية ” أو”نخب” في ظل تراجع المستوى العام وبإقرار من الوزارة نفسها، فالسنوات الأخيرة، يقول المصدر، كشفت عن أخطاء كثيرة من خلال فتح عشرات المسارات في التكوين العالي- ثم تم التراجع عن بعضها- انتهت بشهادات تمنح لملايين الطلبة دون أن تؤهِّلهم للوظيفة في ظل عدم تطابق بعض التخصصات مع سوق الشغل ، ضف إلى ذلك مهازل تضخيم العلامات خاصة في طوري “الليسانس” و”الماستر” وأصبحت علامات 18 و19 لصيقة ببحوث شكلية مستنسخة في الغالب ما يستدعي مراجعة شاملة لما يعتبر هرم التعليم، على حدّ وصف البيان.