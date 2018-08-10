5831 منصب في سلك شبه- الطبي والقابلات لحاملي "باك 2018 و2017"

خصصت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات 5831 مقعد بيداغوجي للتكوين شبه الطبي و القابلات بالنسبة للناجحين في شهادة الباكلوريا للدورة الجارية و تشمل عدة تخصصات علمية و أدبية كما سمحت الوزارة لمترشحي دورة 2017 بالتسجيل هذه السنة و ذلك في حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة علما أن عملية التسجيل ستمتد إلى غاية الـ06 سبتمبر المقبل.

أعلنت وزارة الصحة عن افتتاح التسجيلات للالتحاق بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات الخاصة بالحاصلين على شهادة البكالوريا 2018 في شعب العلوم التجريبية ، الرياضيات و تقني رياضي، أو شهادة معادلة للقابلات للصحة العمومية وكافة الشعب شبه الطبية في اختصاصات شعب آداب وفلسفة، الآداب واللغات الأجنبية، الآداب والعلوم الإنسانية والتسيير والاقتصاد أو شهادة معادلة في الاختصاص.

و أضافت الوزارة أنه يمكن تسجيل مترشحي دورة 2017 حسب ترتيب الاستحقاق وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة، وتمتد التسجيلات الأولية لمدة 20 يوم ابتداء من 08 أوت 2018 إلى غاية 06 سبتمبر 2018، و يتضمن ملف التسجيل الاولي، طلب خطي

بطاقة المعلومات تسحب من المعهد مرفقة بصورة شمسية، نسخة طبق الأصل لشهادة النجاح في البكالوريا مع نسخة لكشف النقاط الناجح، شهادتان طبيتان المتمثلتان في شهادة طب عام زائد شهادة طب الامراض الصدرية، أما ملف التسجيل النهائي بعد النجاح فيتضمن شهادة البكالوريا الأصلية أو الشهادة المعادلة لها، كشف نتائج البكالوريا الأصلي، شهادتان للميلاد، و أربع صور شمسية، بالاضافة الى شهادة السوابق العدلية رقم 03، شهادة الجنسية الجزائرية، و شهادة تثبت الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم استحداث أقسام جديدة للتكوين في شتى تخصصات الشبه الطبي على مستوى كل من مستشفى نفيسة حمود - بارني سابقا - و مستشفى الدويرة والمؤسسة الإستشفائية الجوارية العناصر بالقبة من أجل تدعيم التكوين وبتأطير من أساتذة مختصين، ويأتي فتح مناصب تكوين في مجال الشبه الطبي في إطار تجسيد الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الرامية إلى التكفل بالنقص المسجل بالمؤسسات والهياكل الصحية في هذا الصنف من التأطير الطبي و الإستجابة كذلك لحاجيات هياكل الصحة التي توجد قيد الإنجاز .