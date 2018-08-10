التوصل إلى إمكانية علاج أمراض السرطان

ويعتقد الباحثون بأن استخدام الزرنيخ قد يؤتي بنتائج واعدة عند استخدامه مع دواء آخر فعال في القضاء على إنزيم أساسي في الخلايا السرطانية يدعى (Pin 1) خاصة عند دمجه مع دواء (تريتينوين).

وقال رئيس فريق البحث, الدكتور شياو تشن تشو: "اكتشافنا يشير بقوة إلى إمكانية جديدة مثيرة لإضافة ثلاثي أكسيد (الزرنيخ) إلى العلاجات الموجودة في علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي والعديد من أنواع السرطان الأخرى". وأضاف أن «هذا الأمر قد يحسن, بشكل كبير من نتائج علاج أنواع الإصابات بالسرطان مستقبلا".

ويلجئ الأطباء إلى العلاج الكيميائي في محاولتهم للتصدي لانتشار الخلايا السرطانية في أجسام المرضى على الرغم من المخاطر الكبيرة المرتبطة باستخدام هذا النوع من العلاج نظرا لطبيعته السامة وآثاره الضارة على صحة المصابين بالسرطان