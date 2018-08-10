هل تعلن النشرات الجوية عن درجات للحرارة "مغايرة" للحقيقة؟!

أوضح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في بيان أن قياس درجات الحرارة يتطلب شروطا علمية صارمة تنصّ عليها قواعد المنظمة الدولية للأرصاد الجوية ، مؤكدا بأن الوسائل الأخرى للقياس التي تستخدم في شرفات المنازل وداخل السيارات لا تعبّر عن القياس الصحيح لحرارة الجوّ.

وجاء في بيان الأرصاد الجوية أن الديوان تلقى عدّة تساؤلات من المواطنين بخصوص الفروق الملاحظة بين درجات الحرارة التي يتمّ قياسها بوسائل خاصة في المنازل أو من خلال وسيلة قياس الحرارة في السيارات ، ودرجات الحرارة التي يتمّ الإعلان عنها عبر النشرات الجوية المختلفة .

وتابع البيان أن درجات الحرارة التي يتمّ قياسها بواسطة وسائل بسيطة في المنازل والسيارات غيرها من الأماكن العامة تتأثر بعدّة عوامل من بينها نسبة الرطوبة في الجوّ والرياح بالإضافة إلى أشعة الشمس ، وهو ما يجعلها تبدو أعلى بكثير من درجات الحرارة المعلن عنها من طرف ديوان الأرصاد الجوية في نشراته الجوية المختلفة.

وأضاف ديوان الأرصاد الجوية أنه يعتمد في قياس درجات الحرارة عبر الوطن على عدد من القواعد والمعايير العلمية الصارمة التي وضعتها المنظمة الدولية للأرصاد الجوية بما يسمح بالحصول على قياسات مطابقة ودقيقة لحرارة الجوّ.