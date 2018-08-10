بالصور... جوفنتوس يقدم رسميا مدافعه الجديد بونوتشي

وكالات- قدم نادي جوفنتوس الإيطالى لاعبه ليوناردو بونوتشى لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى اليوم، بعد ضمه من ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كان بونوتشى انتقل إلى ميلان الصيف الماضى من جوفنتوس قبل أن يعود مجددا هذا الصيف إلى اليوفى مرة أخرى.

وقال بونوتشي فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم: "لقد كنت سعيدًا للغاية بسبب عودتي لليوفي، لقد كنت أنظر للفريق دومًا وأنا في ميلان واراه يبحث عن الانتصارات، جوفنتوس يملك هيكل قوي للفريق، وبرنامج محدد، اخترت العودة لهنا لأنني افتقد هذا المكان، وأريد أن أشكر النادي على منحى تلك الفرصة".

وأكمل: "أنا لاعب محترف عندما واجهت يوفنتوس بقميص ميلان قدمت كل ما لدى لكنني كنت دومًا أريد العودة."