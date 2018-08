دونالد ترامب يعلن عن مضاعفة الرسوم على الألمنيوم والصلب التركي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه وافق على مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألومنيوم.

وأشار ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر إلى انهيار الليرة التركية أمام الدولار "القوي جدّا" ، على حدّ تعبيره، وقال إن :"الرسوم على الألومنيوم التركي ستكون في حدود 20 بالمئة ، و 50 بالمئة بالنسبة للصُلب"، مضيفا بأن العلاقات الأمريكية التركية "ليست على ما يرام في الوقت الحالي".

ويواجه الاقتصاد التركي أزمة حادّة بعد تراجع غير مسبوق للعملة أمام الدولار الأمريكي ، مع ارتفاع نسبة التضخم ، متأثرا بما وصفه الرئيس أردوغان بـ"الحرب الاقتصادية" التي تشنّها الولايات المتحدة تجاه بلاده ، داعيا مواطنيه إلى دعم الليرة والتصدي لهذه الحرب.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!