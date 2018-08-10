"الفيفا" يوقف رئيس الإتحاد الزامبي لكرة القدم

أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بيانا يؤكد فيه إيقاف كالوشا بواليا رئيس الاتحاد الزامبى وعضو اللجنة التنفيذية فى الاتحاد الأفريقى "كاف" لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف فرانك سويسرى.

وأوضح فيفا فى بيانه الذى نشر اليوم الجمعة، أن بواليا تورط فى قضية رشاوى ملف كأس العالم 2022 وتلقى هدايا من القطرى محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوى السابق.

وأكد فيفا أن قرار الإيقاف يتم تنفيذه فورًا بعد إخطار بواليا اليوم، وبالتالى لن يحق له ممارسة أى نشاط يتعلق بكرة القدم سواء محليا أو قاريا أو عالميا على مدار 24 شهرًا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر ايقاف بن همام مدى الحياة عن ممارسة اي نشاط رياضي، في 2011 بما في ذلك رئاسته للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على خلفية تورطه فى فضيحة دفع رشاوى قبل انتخابات الفيفا، بجانب رشاوى أخرى لدعم ملف تنظيم قطر لكأس العالم 2022.