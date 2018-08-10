الجيش لمتضرري فيضانات عين قزام..اطمئنوا نحن معكم حتى تزول آثار الكارثة الطبيعية

الجيش لمتضرري فيضانات عين قزام..اطمئنوا نحن معكم حتى تزول آثار الكارثة الطبيعية

واصلت المصالح المختصة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس عمليات التدخل التي تقوم بها بعين قزام بتمنراست ، لاحتواء الوضع بعد التقلبات الجوية والفيضانات التي شهدتها المنطقة.

وحسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع ، فقد قامت مصالح الجيش بتسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة بهدف تحسين ظروف التكفل بالمتضررين ، من خلال وضع نقاط طبية ميدانية لضمان العناية والمتابعة الصحية للمصابين و المرضى ونصب خيم إضافية لإيواء العائلات المتضررة، مع توزيع المساعدات الغذائية و مختلف لوازم الحياة اليومية الضرورية التي تم نقلها برا و جوا.

وعملت الوحدات العسكرية المقحمة في عين المكان على طمأنة سكان المنطقة بأن هذه العمليات الإنسانية التي تتم تحت المتابعة المباشرة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تتواصل ليلا و نهارا حتى تجاوز أثار هذه الكارثة الطبيعية وعودة الحياة لظروفها الطبيعية، يضيف البيان.

القراءة من البلاد

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