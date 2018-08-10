الجيش لمتضرري فيضانات عين قزام..اطمئنوا نحن معكم حتى تزول آثار الكارثة الطبيعية

واصلت المصالح المختصة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس عمليات التدخل التي تقوم بها بعين قزام بتمنراست ، لاحتواء الوضع بعد التقلبات الجوية والفيضانات التي شهدتها المنطقة.

وحسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع ، فقد قامت مصالح الجيش بتسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة بهدف تحسين ظروف التكفل بالمتضررين ، من خلال وضع نقاط طبية ميدانية لضمان العناية والمتابعة الصحية للمصابين و المرضى ونصب خيم إضافية لإيواء العائلات المتضررة، مع توزيع المساعدات الغذائية و مختلف لوازم الحياة اليومية الضرورية التي تم نقلها برا و جوا.

وعملت الوحدات العسكرية المقحمة في عين المكان على طمأنة سكان المنطقة بأن هذه العمليات الإنسانية التي تتم تحت المتابعة المباشرة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تتواصل ليلا و نهارا حتى تجاوز أثار هذه الكارثة الطبيعية وعودة الحياة لظروفها الطبيعية، يضيف البيان.