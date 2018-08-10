غوارديولا:" محرز إندمج بسرعة وكأنه لاعب قديم في مان سيتي "

البلاد.نت- عبد الرحمان بلعاليا- واصل التقني الإسباني بيب غوارديولا الإشادة بالدولي الجديد رياض محرز النجم الجديد لمانشستر سيتي، بحيث وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدها غوارديولا ظهر اليوم، أكد أن محرز تألقم بسرعة داخل التشكيلة، ومعرفته لجل التعداد سهل له هذه المأمورية، بحيث قال:" لا يمكن أن نخفي أن محرز تأقلم مع المجموعة بشكل جيد وكأنه قديم في التشكيلة، كما أن معرفته لأغلب اللاعبين ساعده كثيرا، بحيث لم يمر سوى يومين حتى أصبح يظهر لنا وكأنه لاعب قديم معنا، وهذا امر مهم له ويؤكد أنه وجد ضالته في التشكيلة "