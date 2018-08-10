تزايد غير مسبوق لقيمة حراس المرمى في الميركاتو

تزايدت المخاوف بشأن قيمة حراس المرمى في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انضمام الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، مقابل 80 مليون يورو، ليصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ.

وسيبلغ كيبا من العمر 24 عاما، في أكتوبر المقبل، وكان يلعب لفريق متوسّط، وهو أتلتيك بيلباو، وعلى الرغم من ذلك، تمكّن من كسر الرقم القياسي لأغلى حارس مرمى في التاريخ.

المبالغ التي نتحدّث عنها هنا، ضخمة بالنسبة إلى حرّاس المرمى، خصوصا إذا ما علمنا بأن الرقم القياسي المسجّل باسم الإيطالي جيانلويجي بوفون، صمد طويلا قبل أن يتحطم 3 مرّات في آخر 14 شهرًا.

وقبل 39 عامًا، بلغت قيمة انتقال الحارس فيل باركس من كوينز بارك رينجرز إلى وست هام يونايتد، 565 ألف جنيه إسترليني، بعد منافسة حامية تعرض لها الفريق اللندني من مانشستر يونايتد.

وصمد هذا الرقم حتى عام 1986، عندما انضم حارس مرمى المنتخب الإسباني، أنودوني زوبيزاريتا من أتلتيك بيلباو إلى برشلونة، مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني.

وبعد 5 سنوات ناجحة قضاها في تورينو، رحل الحارس لوكا ماركيجياني إلى لاتسيو، في عام 1993، مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، وقضى مع فريقه الجديد عقدا كاملا، وفاز معه بلقب الدوري الإيطالي في موسم 1990-2000، وبعد ذلك بعام، ظل الرقم القياسي لأغلى حارس مرمى في العالم، حكرا على الطليان، عندما انتقل جيانلوكا باليوكا من سامبدوريا إلى إنتر ميلان، مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني.

ونجح باليوكا في الفوز مع إنتر ميلان، بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (المسمى القديم للدوري الأوروبي) عام 1998، قبل أن يفقد مركزه الأساسي لصالح أنجيلو بيروتزي.

صفقة انتقال بيروتزي من إنتر ميلان إلى لاتسيو كلّفت الأخير 15.7 مليون جنيه إسترليني في 2000، أي بزيادة قدرها 8.7 مليون جنيه إسترليني عن صفقة باليوكا، ولعب 200 مباراة مع فريق العاصمة، دون أن يتمكّن من حجز مكان أساسي له مع المنتخب الإيطالي، بسبب سيطرة جيانلويجي بوفون.

لكن الصفقة الأبرز التي انتقل فيها حارس مرمى فريق إلى آخر، جاءت في 2001، عندما ترك بوفون، بارما وانضم إلى جوفنتوس، مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.

وظل بوفون مع السيدة العجوز، 17 عاما، وفاز معه بالعديد من الألقاب، قبل أن يتركه هذا الصيف، متوجّها إلى باريس سان جيرمان.

وصمد رقم بوفون، لمدة 16 عامًا، ثم تحطم على يد البرازيلي إيديرسون الذي انتقل من بنفيكا إلى مانشستر سيتي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في 2017، لكن أليسون باكير أزاح مواطنه إيديرسون عن الصدارة، بعدما انتقل من روما إلى ليفربول، مقابل 67 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، بيد أن كيبا أزاحه عن عرشه بانتقاله إلى تشيلسي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني (80 مليون يورو).