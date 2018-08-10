(لوروي ساني: محرز اللاعب الأكثر مهارة (فيديو

امتدح اللاعب الدولي الألماني لوروي ساني، زميله الجزائري رياض محرز الوافد الجديد على فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وقال لوروي ساني في أحدث تصريحاته الإعلامية: “أعتبر أن رياض محرز هو اللاعب الأكثر إبداعا ومهارة في صفوف مانشستر سيتي”.

ويرتدي الجناح لوروي ساني (22 سنة) – ذو الأصول السنيغالية – زي مانشستر سيتي منذ صيف 2016. بينما يلعب رياض محرز في إنجلترا منذ جانفي 2014.

ويُعهد عن محرز – خرّيج مدرسة نادي لوهافر الفرنسي – أنه يميل إلى صنع الإثارة والتشويق، عن طريق المراوغات “الماكرة” والتسجيل بِلمسات فنية “أنيقة”. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُرفق أدناه.