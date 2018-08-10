وزارة المالية تسمح للأميار بتزويد المدارس الإبتدائية بكل المستلزمات

أشارت مصالح وزارة المالية، في مراسلة تحمل رقم 3098، مؤرخة الشهر المنقضي، موجهة إلى مصالح وزارة الداخلية، تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه طبقا للقوانين والتعليمات المعمول بها بخصوص تزويد المدارس الابتدائية باللوازم والأدوات المكتبية ووسائل النظافة، لاسيما المادتين 21 و36 من المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ بتاريخ 25 أوت 2015، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، فإن البلديات تسهر – تقول المراسلة – على تزويد المدارس الابتدائية بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التكفل بالنفقات المرتبطة بتموين المدارس الابتدائية كاللوازم والأدوات المكتبية ووسائل النظافة وغيرها، كما يمكن للبلديات على عاتق ميزانياتها – تضيف المراسلة – تزويد المؤسسات التعليمية الابتدائية بكل التجهيزات والوسائل الضرورية لضمان السير الحسن لتوفير الظروف الملائمة لتمدرس التلاميذ.

وقد جاء هذا الرد – حسب نص المراسلة – ردا على العديد من المراسلات التي تلقتها مصالح وزارة المالية من قبل العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية لبعض الولايات والتي تشير إلى الصعوبات التي يواجهونها فيما يخص التكفل بتموين المدارس الابتدائية بالأدوات المكتبية والمدرسية الضرورية للتمدرس وذلك على عاتق ميزانياتهم.

وفي هذا السياق، فقد أوضح رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أن المراقبين الماليين يرفضون التأشير على هذه العمليات، الذين يعتبرون أن التكفل بهذه النفقات من اختصاص وزارة التربية الوطنية.