حملة تحسيسية بين الحجاج الجزائريين حول الاقامة بمنى

أطلق مساء الخميس مكتب خدمة الحجاج الجزائريين بمكة المكرمة حملة تحسيسية تهدف لمساعدة الحجاج من كبار السن والمرضى بالمشاعر المقدسة خاصة بمشعر منى.

وترتكز هذه الحملة التي ستتواصل عبر جميع الفنادق التي تأوي الجزائريين، إلى غاية يوم 8 ذو الحجة على دعوة الحجاج من الشباب الجزائريين إلى ضرورة التكافل و التآزر و العمل على مساعدة بشتى الطرق كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، كترك الأولوية لهم داخل الخيم المنصبة بمنى حسبما أشار إليه ل/وأج/ مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عمر بافولو.

وأوضح بافولو أن "هذه الحملة التحسيسية تندرج في إطار سياسة الدولة الجزائرية تهدف أساسا الى دعوة الحجاج الشباب الى مساعدة الحجاج الجزائريين من كبار السن والمرضى بالمشاعر المقدسة وفسح المجال لهم وبخاصة بمشعر منى" مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الحملة تقديم محاضرات وتوزيع مطبوعات.

وأضاف بأن هذه الحملة تدخل في إطار ''تعزيز ثقافة التراحم والتكافل والتسامح وترسيخ تقاليد المجتمع الجزائري'' و''استحضار قيم التضامن الوطني وكذا ابراز البعد الحضاري للدين الإسلامي فضلا عن تشجيع التواصل بين الأجيال''.