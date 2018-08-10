افتتاح 105 نقطة لبيع الكباش بالعاصمة

تم بداية من أمس افتتاح نحو 105 نقطة معتمدة مخصصة للبيع المباشر للكباش و ذلك عبر مختلف المناطق بالجزائر العاصمة، تحسبا لعيد الأضحى، حسبما أفاد به اليوم رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، دوبي بونوة لعجال.

وأوضح السيد دوبي بونوة في أعقاب لقاء نشطه بمعية رئيس الفيدرالية الوطنية للمربين جيلالي عزاوي بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة بالعاصمة و حضره مربين قدموا من مختلف ولايات الوطن، ان " المساحات المهيأة لبيع الاضاحي على مستوى ولاية الجزائر ستوفر افضل شروط التسويق حيث ستكون فضاء لمعاملات تجارية مباشرة بين المربين و المستهلكين"

وأضاف ذات المسؤول ان مساحات البيع تم تخصيصها بشكل أولوي للمربين الذين يحوزون على البطاقة المهنية للحرفة اضافة الى شهادة تلقيح لقطعانهم

فحسب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، تعتبر هذه الشروط اجبارية بهدف ضمان و التأكد من سلامة المواشي الموجهة للبيع و بالتالي حماية المواطن من اقتناء الماشية المصابة

من جانب آخر، أوضح السيد دوبي بونوة أن من بين 105 نقطة للبيع المباشر للكباش المهيأة هذا العام بالعاصمة ي تم احصاء نقطتان يشتد عليهما الطلب من طرف المربين و يتعلق الأمر بموقع على مستوى الشركة الوطنية للمعارض و التصدير (سافكس) بمحاذاة حظيرة السيارات وكذا موقع باب الزوار حيث يتوفران على شروط تضمن الراحة و الأمن ما يجعلها تستقطب أعاد كبيرة من المواطنين مقارنة بالمواقع الأخرى

لكن و حسب المتحدث فان طاقة استيعاب هاذين الفضاءين التجاريين لا تتجاوز ثلاثين مربيًا لكل واحد منهما ، و لحسم مسألة اختيار المواقع، أكد ذات المسؤول انه سيتم اللجوء الى سحب القرعة لتحديد وجهة كل المربين

من جانبه، ذكر رئيس الفدرالية الوطنية للمربين ، جيلالي عزاوي، بأن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري تحرص منذ سنة 2014 ، على تخصيص نقاط معتمدة لبيع الأضاحي و ذلك عبر مختلف المدن الكبرى للبلاد تحسبا للعيد

و وصف ذات المسؤول هذه الخطوة بـالناجحة حيث "سمح هذا التنظيم باحتواء كل أشكال الفوضى والمضاربة في أسواق الماشية"، معتبرا تنظيم الاسواق هي "آلية فعالة تخدم المربين و المستهلكين على حد سواء"

كما تسمح هذه العملية - يضيف المتحدث- بإضفاء اللامركزية على عمليات البيع ما يسمح للمربي تسويق ماشيته بهامش ربح "معتبر" ، في نفس الوقت تتيح الفرصة للمواطن المستهلك لشراء أضاحي سليمة و بأسعار "معقولة"

و بخصوص أسعار الاضاحي لهذا العام، أوضح ممثل المربين بأن سعر الكبش متوسط الحجم يتراوح بشكل عام ما 40.000 و 50.000 دج و في نطاق 60.000 الى 111.000

للماشية التي يفوق وزنها 1 قنطار. في هذا الصدد، تابع يقول " لا يمكننا فرض سعر ثابت في السوق، و لكن من المؤكد أن وفرة العرض و زيادة المواقع المخصصة للبيع المباشر للأضاحي من شأنه أن يقطع الطريق أمام المضاربين، ما يسهم بالتالي في المحافظة على مصلحة المستهلكين دون إلحاق الضرر بالمربين".ويرتقب أن يتم نحر ما بين 4 و 5 ملايين أضحية خلال عيد الأضحى للسنة الجارية، حسب توقعات رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.