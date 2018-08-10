دعم جميع مبادرات الاستثمار لخلق مناصب الشغل

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مساء أول أمس بغليزان أن الدولة عازمة على دعم ومرافقة جميع مبادرات الاستثمار لخلق مناصب الشغل

وذكر الوزير لدى إشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته لولاية غليزان بقوله "يجب علينا بذل أقصى جهودنا لخلق فرص العمل وهي الغاية التي تعتزم الدولة من أجلها دعم مرافقة كل مبادرات الاستثمار وتشجيعها"

وأشار في هذا الصدد الى أن الهدف هو "تمكين جميع البلديات من إمكانية تطوير مناطق نشاطات أو مناطق صناعية مصغرة", مبرزا أنه "سيتم تجسيد ذلك كمرحلة أولى على مستوى بلديات مقرات الدوائر"ونوه بدوي بالمناسبة بأهمية الجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين مناخ الاستثمار داعيا المنتخبين المحليين إلى بذل المزيد من الجهود واستغلال كل الإمكانيات لدفع الاستثمارات واستقطابها

وفي سياق تطرقه لتدابير تحسين الإطار المعيشي للمواطنين ردا على الاستفسارات والانشغالات التي طرحها ممثلو المجتمع المدني أبرز الوزير أنه "بالرغم من الضائقة المالية التي مرت بها البلاد إلا أن الحكومة قد حرصت وبشكل دقيق على المحافظة على وتيرة التمويل الاجتماعي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".وذكر في هذا السياق بأن "كل الأرقام والمؤشرات تبرهن وتؤكد تحقيق المنجزات التنموية التي وعد بها الرئيس خلال 1999"ومن جهة أخرى أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن "تمكين جميع بلديات الوطن بالمسابح في غضون السنوات الثلاثة المقبلة"

وللتذكير تضمن برنامج زيارة الوزير الى ولاية غليزان تدشين وتسمية مجمع مدرسي مزود بالطاقة الشمسية (مدرسة نموذجية) باسم الشهيد ميلود عامر محمد وتدشين وحدة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية والوحدة الرئيسية للحماية المدنيةوأشرف بدوي على وضع حيز الخدمة لمشروع تحلية مياه البحر (مستغانم-غليزان) فضلا عن زيارة مركب النسيج "تيال" الذي يندرج في اطار الشراكة الجزائرية التركية.كما وضع حجر الأساس لمحطة تطهير وتصفية المياه بدائرة وادي ارهيو وتدشين وتسمية مركب رياضي جواري بدائرة سيدي امحمد بن علي ومتوسطة بدائرة مازونة وزار الوزير أيضا زاوية سيدي امحمد بن عودة بالبلدية التي تحمل نفس الاسم والمسجد العتيق لمازونة.كما أشرف على مراسم التسليم الرمزي للسكنات من مختلف الصيغ وقرارات الامتياز لمستثمرين أصحاب