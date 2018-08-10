البارصا تتجه للتخلي عن ديمبيلي

يعيش عثمان ديمبيلي وضعية صعبة جدا في برشلونة بسبب الأخبار والإشاعات التي تشير إلى إمكانية تخلي إدارة الفريق عن خدماته وبيعه لـ باريس سان جرمان المصر على التعاقد معه بأي ثمن، ورغم أن لاعب دورتموند السابق أكد في تصريحات سابقة بأنه يرغب في البقاء مع البارصا وخطف مكانة أساسيا، إلا أن مسؤولي النادي قد يدفعونه للرحيل خاصة وأنهم يملكون مالكوم الذي تعاقدوا معه مؤخرا، وقد يرغبون في الاستفادة من عملية بيع ديمبيلي لتدعيم صفقة أخرى، خاصة وأن "البياسجي" قادر على دفع ما يفوق 100 مليون أورو وهو المبلغ الذي لن ترضى إدارة برشلونة بأقل منه.