توقعات بزيادة الطلب على النفط في 2019

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الجمعة ، أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2019 بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا، ما يصل إلى 1.5 مليون برميل، محافظة بذلك على نفس التوقعات لعام 2018 عند 1.4 مليون برميل يوميا.

وجاء في تقرير الوكالة لشهر يوليو: "بهذا الشكل يصل الطلب على النفط عام 2018 إلى 99.2 مليون برميل يوميا، أما في عام 2019 فإنه سيرتفع إلى 100.7 مليون برميل في اليوم".

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك"، قد توصلت خلال اجتماع في فيينا في يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الاستخراج بنحو مليون برميل يوميا، بدءا من يوليو، إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الاستخراج حتى ديسمبر.

واتفقت دول "أوبك" وعدد من الدول من خارجها في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراج النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يوميا، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يوميا. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي نوفمبر 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق ليشمل عام 2018 كاملا.