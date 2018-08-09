ريال مدريد يتراجع عن فكرة التعاقد مع هذا النجم ..

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد سيرفض التعاقد مع إيكاردي بعد أن تأكدت إدارة النادي بأن زوجته هي التي قامت بعرضه على الفريق واللاعب لم يبدي أي اهتمام باللعب مع "الملكي" في الفترة الأخيرة، ليس لأنه لا يرغب في حمل ألوان بطل أوروبا وإنما لعدم ثقته في الحصول على مكانة أساسية حتى في ظل تراجع مستوى بن زيمة، كما أن لوبيتغي قد لا يعتمد على رأس حربة صريح في الريال الموسم المقبل أو سيعول على بايل كثيرا، كل هذه الأمور جعلت المهاجم الأرجنتيني يتردد في الأول للعب مع الريال، ومن جهة أخرى، لن يكون التوقيع معه سهلا لأن الإنتير يتحدث عن 110 مليون أورو على الأقل وهو مبلغ يرفض بيريز دفعه لأي لاعب.