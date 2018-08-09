الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج "حيّ يُرزق"

الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج المحكوم عليه بالسجن في الولايات المتحدة حي يرزق ، وهو متواجد حاليا بسجن في كاليفورنيا في حالة جيّدة ، وهذا حسب ما أكد شقيقه في لقاء مع قناة "البلاد" ، طمأن من خلاله جميع المهتمّين بقضية بن دلاج ، نافيا ما تم الترويج له عبر بعض الصفحات بخصوص الحكم عليه بالإعدام.

حمزة بن دلاج (29 سنة) المحكوم عليه بالسجن 15 عاما في الولايات المتحدة منذ شهر أفريل 2016، بتهمة اختراق الأنظمة المعلوماتية للبنوك الأمريكية وتحويل مبالغ مالية ضخمة لجهات أخرى ، يقضي فترة عقوبته في سجن بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، وهو في حالة جيّدة عكس ما تمّ تداوله حول إنزال عقوبة الإعدام في حقّه ، بل إنه أصبح مكلّفا بتدريس الرياضيات والإلكترونيك لنزلاء السجن الذي يتواجد به بعد نجاحه في الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل 179 نقطة ، حسب ما كشف عنه شقيقه في حديثه الحصري لـ"البلاد" .

وقال شقيق بن دلاج إن الهاكر الجزائري الأشهر وجّه من خلاله رسالة إلى جميع المهتمين بمعرفة أحواله في الجزائر وفي جميع البلدان العربية يشكرهم عبرها على اهتمامهم ومساندتهم لقضيته ، حسب المتحدث.