بالصور..المولودية تبصم على التألق الثالث للأندية الجزائرية في البطولة العربية

حقق فريق مولودية الجزائر فوزا ثمينا أمام نادي الرفاع البحريني أمسية اليوم الخميس بنتيجة 1-2 في إطار الدور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

وإحتضن ملعب الخليفة بالبحرين مباراة الرفاع البحريني والعميد التي إنتهت بفوز الفريق الجزائري بفض هدفي درارجة في الدقيقة الـ04، وعبد الرحمان بورديم في الدقيقة 59، فيما سجل الفريق البحريني هدفه الوحيد في الدقيقة الـ40 عن طريق اللاعب علي حرم.

وتجرى مباراة العودية بين الفريقين يوم 28 سبتمبر بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة السادسة مساء.

وسبق لفريق وفاق سطيف وأن تأهل إلى الدور الـ16 بعد تجاوزع عقبة فريق العين الإماراتي، فيما حقق فريق إتحاد الجزائر فوزا ثمينا على فريق القوة الجوية العراقي في المباراة التي إحتضنها ملعب كربلاء الدولي في إنتظار مباراة العودة يوم 09 سبتمبر المقبل.