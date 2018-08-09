أسعار الأضاحي بين 4 و11 مليون سنتيم في نقاط البيع المعتمدة بالجزائر العاصمة

تم بداية من اليوم الخميس 9 اوت، افتتاح نحو 105 نقطة معتمدة مخصصة للبيع المباشر للكباش، و ذلك عبر مختلف المناطق بالجزائر العاصمة، تحسبا لعيد الأضحى.

واكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، دوبي بونوة لعجال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ان ” المساحات المهيأة لبيع الاضاحي على مستوى ولاية الجزائر ستوفر افضل شروط التسويق حيث ستكون فضاء لمعاملات تجارية مباشرة بين المربين و المستهلكين”.

وأضاف ذات المسؤول ان مساحات البيع تم تخصيصها بشكل أولوي للمربين الذين يحوزون على البطاقة المهنية للحرفة اضافة الى شهادة تلقيح لقطعانهم .

فحسب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، تعتبر هذه الشروط اجبارية بهدف ضمان و التأكد من سلامة المواشي الموجهة للبيع و بالتالي حماية المواطن من اقتناء الماشية المصابة.

من جانب آخر، أوضح دوبي بونوة أن من بين 105 نقطة للبيع المباشر للكباش المهيأة هذا العام بالعاصمة تم احصاء نقطتان يشتد عليهما الطلب من طرف المربين و يتعلق الأمر بموقع على مستوى الشركة الوطنية للمعارض و التصدير (سافكس) بمحاذاة حظيرة السيارات وكذا موقع باب الزوار حيث يتوفران على شروط تضمن الراحة و الأمن ما يجعلها تستقطب أعاد كبيرة من المواطنين مقارنة بالمواقع الأخرى.

لكن و حسب المتحدث فان طاقة استيعاب هاذين الفضاءين التجاريين لا تتجاوز ثلاثين مربيًا لكل واحد منهما ، و لحسم مسألة اختيار المواقع، أكد ذات المسؤول انه سيتم اللجوء الى سحب القرعة لتحديد وجهة كل المربين .

و بخصوص أسعار الاضاحي لهذا العام، أوضح ممثل المربين بأن سعر الكبش متوسط الحجم يتراوح بشكل عام ما 40.000 و 50.000 دج و في نطاق 60.000 الى 111.000

للماشية التي يفوق وزنها 1 قنطار. في هذا الصدد، تابع يقول ” لا يمكننا فرض سعر ثابت في السوق، و لكن من المؤكد أن وفرة العرض و زيادة المواقع المخصصة للبيع المباشر للأضاحي من شأنه أن يقطع الطريق أمام المضاربين، ما يسهم بالتالي في المحافظة على مصلحة المستهلكين دون إلحاق الضرر بالمربين”.

ويرتقب أن يتم نحر ما بين 4 و 5 ملايين أضحية خلال عيد الأضحى للسنة الجارية، حسب توقعات رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.