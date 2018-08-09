توقيف 5 متورطين في مقتل الشاب زبير عيسى في بجاية

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة بولاية بجاية، اليوم الخميس 9 أوت، عن توقيف 5 أشخاص متورطين في مقتل الشاب زبير عيسى، الذي راح ضحية حراس غير شرعيين لموقف سيارات.

كما ذكر وكيل الجمهورية تفاصيل الحادث من خلال تأكيده أنه “بتاريخ الفاتح من شهر أوت 2018 تلقت مصالح الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسوق الاثنين ببجاية، مكالمة هاتفية من طرف مركز العمليات للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني مفادها استقبال مصالح المستشفى الجامعي ببجاية للمدعو زبير عيسى الذي تعرض لاعتداء في اقليم بلدية سوق لخميس”.

وأضاف وكيل الجمهورية “المعلومات الأولية التي تم جمعها من مرافقي الضحية تؤكد تعرض المدعو زبير عيسى إلى تهجم من قبل عدد من الأشخاص بعد رفض الإنصياع الى طلبهم وهو التسديد من أجل ركن سيارته بعد أن نصبوا أنفسهم خارج اي اطار قانوني حراسا لمراقبة السيارات، وأمام إصرار الضحية على عدم التسديد قامت مجموعة الاشرار بالتهجم عليه وضربه بواسطة السلاح الأبيض الأمر الذي أدى إلى وفاته”.

وسيمثل المتهمون الموقوفون أمام القضاء هذا الأحد ، حسب ما أفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة الذي قدم تعازيه “لعائلة الفقيد ولكافة سكان ولاية الوادي ولجميع الشعب الجزائري”.