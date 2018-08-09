هذه هي نتائج آخر فحص طبيّ لـ “غلام”

جاءت نتائج الفحص الطبيّ، الخميس، بِالتطمينات للاعب الدولي الجزائري فوزي غلام مدافع فريق نابولي الإيطالي.

وقال الطبيب ألفونسو دي نيكولا إن فوزي غلام سيعود إلى أجواء التدريبات، في آجال لا تتعدّى ستة أسابيبع من الآن، المُرادف لِأواخر شهر سبتمبر المقبل. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية، الخميس.

وخضع غلام، الخميس، لِفحص طبيّ بِالعيادة الخاصة “فيلا ستيوارت” في العاصمة الإيطالية روما، على يد الدكتور مارياني. وذلك لِمعرفة جديد إصابته على مستوى الركبة، التي تعرّض لها مطلع نوفمبر 2017، وأجبرت الدولي الجزائر على إجراء عمليتَين جراحيتَين في فترتَين متباينتَين، وأنهت موسمه الكرويّ قبل الآوان. حيث مازال غلام لم يلعب أيّ لقاء منذ أواخر السنة الماضية.

وأضاف طبيب نادي نابولي قائلا إن غلام سيخضع لِفحص طبيّ آخر لكن “روتينيّ”، في الشهر المقبل، وقد يعود إلى المنافسة أواخر سبتمبر القادم.

واختتم الطبيب ألفونسو دي نيكولا يقول إن فوزي غلام يتمتّع بِشخصية قوية، ساعدته على تجاوز سلبيات إصابته الخطيرة. وبِإمكان مدافع “الخضر” استعادة لياقته البدنية ومستواه الفني العالي، حينما يعود إلى الميادين.