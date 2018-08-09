ميهوبي يريد مليون متفرّجا للحفلات الغنائية عبر الوطن

عبّر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ، اليوم الخميس ، في أن يتجاوز عدد الحاضرين في مختلف الحفلات الفنية التي يقيمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت شعار "لنحتفل جزائريا" رقم المليون شخص ، وذلك بعد أن وصل عدد الحفلات التي تم إحيائها عبر ولايات الوطن إلى ما يزيد عن 490 حفلا.

وكشف الوزير ميهوبي في تغريدة على حسابه في تويتر أن تظاهرة "لنحتفل جزائريا" حققت بعد 4 أسابيع على إطلاقها رقم 450 حفلا محليا عبر 32 ولاية ، بالإضافة إلى 42 حفل ضخم بمشاركة 2500 فنان وموسيقي جزائري ، فيما وصل عدد المشاركين في الحفلات الغنائية المنظمة إلى ما يزيد عن نصف مليون متفرّج.