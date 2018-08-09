الوليد بن طلال يعلن شراء 2.3 بالمائة من سناب تشات

أعلن رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، شراء حصة بشركة سناب تشات التي تعنى بالتواصل الاجتماعي، وذلك بصفة قيمتها 950 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار).

جاء ذلك في تغريدة نشرها الأمير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مساء الثلاثاء، مع مقطع فيديو، وقال فيه: “استثمرت 950 مليون ريال سعودي لإتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3 بالمائة في شركة سناب شات.”

ونقل الموقع الرسمي للوليد بن طلال على لسان الأخير قوله: “إن استثمارنا في شركة سناب شات Snapchat يعتبر امتداداً لاستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق شركات رائدة مثل حلول التنقل (ليفت Lyft) التجارة الالكترونية (جي دي دوت كوم JD.com) ومواقع التواصل الاجتماعي (توتير Twitter).

وأضاف الأمير الوليد بن طلال: “إن سناب شات Snapchat هي واحدة من أكثر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ابتكاراً في العالم، ونعتقد أنها بدأت للتو في تخطي سطح إمكاناتها الحقيقية”.