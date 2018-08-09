رسميا: تشيلسي يعلن عن ضم كوفاسيتش

ولكن دون بند أحقية الشراء، حيث دخل النجم الكرواتي الشاب في صفقة انتقال ثيبو كورتوا إلى ريال مدريد، وكان ساري بحاجة ماسة لمتوسط ميدان في المستوى، ولهذا فكر في خيار لاعب الإنتير السابق ولم يتخل عن كورتوا إلا بعد أن تمكن من ضمان انتقال كوفاسيتش لصفوفه لموسم واحد على الأقل، وقد أعرب اللاعب عن سعادته الكبيرة بالالتحاق بـ "البلوز" وأكد بأنه سعيد ومتحمس لخوض تجربة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وبقيادة ساري، وقد كان ماتيو محل اهتمام السيتي وتشيلسي منذ فترة لكن إدارة الريال أكدت بأنها لن تبيعه بأقل من 90 مليون أورو.