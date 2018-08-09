وكيل الجمهورية بمحكمة خراطة يكشف كل مستجدّات قضية مقتل شاب في بجاية

يشرف وكيل الجمهورية بمحكمة خراطة في ولاية بجاية اليوم الخميس على ندوة صحفية يرتقب أن يقدّم من خلالها للرأي العام كافة التفاصيل والمستجدّات المتعلقة بقضية الاعتداء بالضرب المفضي إلى الوفاة الذي ارتكب في حقّ الشاب عيسى زبير من ولاية الوادي على يد حراس لموقف فوضوي في بجاية ، وهذا حسب ما أفاد به مصدر مطلع لـ"البلاد.نت".

وكانت جريمة القتل الشنيعة التي راح ضحيتها الشاب عيسى خلال تواجده بجولة سياحية في بجاية قبل أن يتم الاعتداء عليه حتى الموت بسبب رفضه دفع مبلغ 200 دينار لحارس غير شرعي للحضيرة الفوضوية التي ركن فيها سيارته، قد هزّت الجزائريين وأثارت موجة عارمة من الاستنكار ، في انتظار إنزال الحكم العادل ضد المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا.