الجزائر رسميا في صفّ السعودية في أزمتها مع كندا

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس بيانا عبّرت فيه عن انشغالها بتداعيات الأزمة التي تشهدها العلاقات بين المملكة العربية السعودية و كندا، داعية إلى احترام سيادة الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

و أكد بيان الخارجية أن الجزائر "تتابع بانشغال تداعيات الأزمة الحاصلة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا"، وأضاف أن الجزائر تدعو إزاء هذا الوضع " إلى ضرورة احتكام الدول في علاقاتها الخارجية إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة ما تعلق منها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، ونوه بيان الخارجية الجزائرية بـ "العلاقات الأخوية العميقة التي تربط الجزائر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وكانت السلطات السعودية قد قامت يوم الأحد الماضي باستدعاء سفيرها في كندا للتشاور واعتبرت السفير الكندي في الرياض شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد ، كما أعلنت المملكة عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا ، وذلك على خلفية مطالبة وزيرة الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض في بيان بإطلاق سراح من أسمتهم نشطاء المجتمع المدني المعتقلين على الفور ، وهو ما اعتبرته السعودية "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية".

وأتبعت الإجراءات السعودية بعدّة خطوات مسّت العلاقات بين البلدين ، غير أن الحكومة السعودية أكدت أمس الأربعاء على لسان وزيرها للطاقة أن الإمدادات النفطية إلى كندا لن تتأثر بتداعيات الأزمة الدبلوماسية الأخيرة.