شاهد بالفيديو/ جديد قصة "حمزة بن دلاج" الهاكر الجزائري الذي حير أقوى أجهزة المخابرات

نفى شقيق الهاكر الجزائري " حمزة بن دلاج كل الاشاعات المتداولة حول وفاته حيث اكد ان اخاه بصحة جيدة و يتواجد ب سجن كاليفورنيا في الولايات الامريكية المتحدة و عن جديده قال انه واصل دراسته و تحصل على شهادة البكالوريا في علوم الرياضيات الالكترونية بمعدل 17.9. مضيفا انه حاليا يشتغل كمعلما للمساجين الامريكيين ليستطيع توفير حاجياته كالاكل و الملبس و انه على اتصال دائم مع اهله و بعث بتحية سلام الى كل متابعي قضيته.