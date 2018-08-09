بعد حمس بن فليس يستمع لمبادرة حركة البناء

استقبل، اليوم الخميس، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، نظيره في حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي طرح عليه مبادرة “الجزائر للجميع”، وهذا أياما بعد أن طرح عليه عبد الرزاق مقري مبادرة “التوافق الوطني” الخاصة بحمس.

وناقش الطرفان خلال لقائهما الوضع السياسي الذي تمر به البلاد، وتم الاتفاق على تبني خطاب جامع، رافضا للسباب والشتائم، مؤكدين أن الوقت يفرض على الجميع العمل من أجل الجزائر.

كما جدد بن فليس طرح مبادرته التي ترتكز على تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف وتنظيم لجنة مستقلة.

و في ختام اللقاء أكد الطرفان على تثمين المبادرات والتوجه للاقتراح وتقديم الحلول لمشاكل وأزمات الجزائر والجزائريين.