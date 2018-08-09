السكك الحديدية تلغي مؤقتا بعض الرحلات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الخميس في بيان لها عن إلغاء مؤقت لبعض الرحلات في وسط و شرق و جنوب ـ شرق البلاد بسبب نقص في قاطرات نقل المسافرين و ذلك خلال الفترة ما بين 10 إلى 16 أغسطس الجاري

وأضاف بيان الشركة أن هذا الإلغاء يمس الرحلات ما بين الجزائر- قسنطينة ذهابا و إيابا (قطار 1 و 2) و أيضا تلك الخطوط التي تضمنها قطارات "رحلات البحر" ويتعلق الأمر بالرحلات المبرمجة ما بين تقرت و بسكرة و عين توتة باتجاه سكيكدة فضلا عن الرحلات ما بين قسنطينة وجيجل.

وأعربت الشركة عن أسفها الشديد لزبائنها على الإزعاج الناجم عن هذا الإلغاء المؤقت لهذه الرحلات وتشكرهم على تفهمهم داعية مستخدمي القطارات التوجه نحو شبابيك المحطات المعنية للاستفسار و الاستعلام.