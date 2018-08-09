هذه التكلفة الحقيقية لترميم تمثال عين الفوارة
كذب وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ما يتم تداوله في الأوساط العامة بشأن تكلفة ترميم تمثال عين الفوارة، والتي قدرتها وسائل إعلام بـ 3 ملايير سنتيم.
وقال ميهوبي إن التكلفة الحقيقية لترميم المعلم لم تتجاوز ثلاثة ملايين دينار أي 300 مليون سنتم وهو عُشر المبلغ المتداول، مبرزا أن من أشرفوا على عملية الترميم بقيادة الخبير الفني بن صالح، لم يطلبوا سوى تسديد فاتورة مواد الترميم، وكلفة الإقامة، وهو ما يعني مجانية عملهم الفني لإعادة تشكيل التمثال، وفق صورته الأصلية.
ووصف الوزير مروجي الشائعة بمحترفي الكذب، وأن حالهم كحال من يطلق كذبة ويصدقها.
محترفو الكذب يروجون لخبر لا أعرف مصدره. مفاده أن ترميم تمثال عين الفوارة كلّف ثلاثة ملايير (!) كلام فارغ، فالذي أشرف على عملية الترميم الخبير بن صالح ومساعدوه لم يطلبوا سوى تسديد فاتورة مواد الترميم.. وكلفة الإقامة، وهي لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار. إنها حال من يطلق كذبة ويصدقها. pic.twitter.com/QHofI9pEse— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) 9 août 2018
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