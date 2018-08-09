هذه التكلفة الحقيقية لترميم تمثال عين الفوارة

كذب وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ما يتم تداوله في الأوساط العامة بشأن تكلفة ترميم تمثال عين الفوارة، والتي قدرتها وسائل إعلام بـ 3 ملايير سنتيم.

وقال ميهوبي إن التكلفة الحقيقية لترميم المعلم لم تتجاوز ثلاثة ملايين دينار أي 300 مليون سنتم وهو عُشر المبلغ المتداول، مبرزا أن من أشرفوا على عملية الترميم بقيادة الخبير الفني بن صالح، لم يطلبوا سوى تسديد فاتورة مواد الترميم، وكلفة الإقامة، وهو ما يعني مجانية عملهم الفني لإعادة تشكيل التمثال، وفق صورته الأصلية.

ووصف الوزير مروجي الشائعة بمحترفي الكذب، وأن حالهم كحال من يطلق كذبة ويصدقها.