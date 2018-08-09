ولد قدور يقيل 3 مدراء جهويين بسبب سوء التسيير

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أنه أقال 3 مدراء جهويين في شركة “تسيير طرفيّات الموانئ البتروليّة-STH” التباعة لسوناطراك، بسبب سوء التسيير.

وحسب التصريحات التي أدلى بها ولد قدور للصحافة على هامش الزيارة الميدانية التي تقوده اليوم الخميس إلى ولاية بجاية، فإن الأمر يتعلق بمدراء فروع الشركة في كل من: سكيكدة، بجاية وأرزيو.

وفي السياق، نفى المتحدث أن تكون هنالك نية لحل شركة “STH” أو شركة تسيير واستغلال النهائيات البحرية للمحروقات على خلفية سوء تسيير فروعها.