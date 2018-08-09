حماية المستهلك تخفف حملة مقاطعة الدجاج حماية للمربين الصغار

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تخفيف حملة مقاطعة الدجاج “خليه يربي الريش”، حماية للمربيين الصغار الذين تكبدوا خسائر كبيرة.

وأوضحت الجمعية في بيان تحوز “سبق برس” على نسخة منه أن سعر كيلوغرام واحد من الدجاج وصل إلى 230 دينار بسبب إختلال السوق والذي أثر على المربين الصغار دون تضرر البارونات والسماسرة الذين يسيطرون -حسبها- على هذه الشعبة.

وأكد ذات المصدر أن مربي الدواجن الصغار قد شرعوا في مقاطعة شراء “الفراخ” الذي التهب سعره من 50 إلى 120 دينار في فترة جد قصيرة نتيجة المضاربة الحاصلة وغياب القانون المنظم لها.

واعتبر مصطفي زبدي الذي وقع على البيان أن تغيير الحملة بعد ثلاثة أيام من انطلاقها جاء من أجل الضرب المباشر لمتسببي رفع التكلفة، وتجنيب مربي الدواجن الصغار خسائر جمة لأنهم ساندوا الحملة وجاء فيه “ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية نرفض تحميلهم وزر مصاصي دماء المستهلك”.

للإشارة فقد حدد الجمعية السعر الأدنى لسعر الدجاج بـ 380 دينار للكيلوغرام والذي يعتبر سعر جد مرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين التي انخفضت حسب البيانات السابقة لذات المنظمة.