بالفيديو/ انتقادات لاذعة للوزير حجار.. من بينهم رشيد نكاز

انتقد عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي منهم رشيد نكاز، التصريحات الغريبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، في آخر ندوة صحفية عقدها، بخصوص جائزة نوبل والنوابغ.

وفاجأ وزير التعليم العالي، الحاضرين والمتابعين بقوله "ماذا سيفيدني عندما يتحصّل طالب جزائري على جائزة نوبل حتى لو حصلنا على عشرة"، مما أثار استغراب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ، وحتى الصحفي المصري معتز مطر انتقد حجار في تصريحاته التي اعتبرها بالغريبة.

وقال حجار إن جامعة الجزائر كان يمكنها أن تحظى بمراتب متقدمة على الصعيد العالمي، لكن البلاد اختارت عدم احتساب جوائز نوبل التي حصلت عليها خلال فترة الاستعمار.

وانتقد رشيد نكاز، الوزير حجار، معتبرا تصريحاته مجرد "كاميرا خفية" ولا تم بصلة للدكتور في علم الاجتماع إن يتفوه بمثل هذه التصريحات، مضيفا بأن الجزائر ليست بخير.