مدوار :”الملايير صُرفت على ملعب مستغانم ولكن الضوء والماء ماكانش”

أبدى رئيس رابطة كرة القدم، عبد الكريم مدوار، إستيائه من عدم تأهيل ملعب مُستغانم، رغم أنه “جوهرة” حسب وجهة نظره.

وقال خلال ندوته الصحفية، صبيحة اليوم :”ملعب مُستغانم جوهرة، وصُرفت عليه 10 ملايير ولكن الضوء والماء غير موجودان بكل أسف”.

وواصل :”من المُفترض أن يتم حل هذه المشاكل بصفة سريعة، لكي نُمكن فريق هذه المدينة من الإستضافة بأرضه ووسط جماهيره”.

وأوضح خليفة، محفوظ قرباج، بأن أغلبية ملاعب الجمهورية تم تأهيلها للأندية، في إنتظار البقية في الأسابيع القليلة القادمة.