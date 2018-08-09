وزارة التربية تكشف رزنامة العطل المدرسية للموسم الجديد

أعلنت وزارة التربية عن الرزنامة الخاصة بالعطل المدرسية للموسم الجديد 2019/2018.

وسيستفيد التلاميذ خلال الموسم الجديد من عطلة 5 أيام فقط من الخريف، فيما تم تحديد تاريخ 20 ديسمبر كموعد لعطلة الشتاء، وتاريخ 14 مارس لعطلة الربيع.

وعليه ستكون عطلة الخريف بداية من 31 أكتوبر وتنتهي يوم الأحد 5 نوفمبر، أما عطلة الشتاء فستكون بداية من يوم الخميس 20 ديسمبر إلى غاية يوم الأحد 5 جانفي 2019، أما عطلة الربيع فستكون من يوم الخميس 14 مارس إلى غاية 1 أفريل 2019، فيما ستكون عطلة الصيف في جويلية 2019.