شركة خاصة تفتح باب التوظيف للإلتحاق بمنصب “سائق سيارة أجرة “

أعلنت شركة خاصة عن فتح باب التوظيف للإلتحاق بمنصب “سائق سيارة أجرة “بالعاصمة.

كما تمنح لهم عدة تحفيزات قيمة وعلاوات مغرية.

حيث تبحث الشركة عن شباب وشاباتتتوفر فيهم المواصفات المطلوبة .

إمتلاك شهادة تكوين في تخصص سياقة سيارات الأجرة CNFEPD

أن يتراوح سن المترشح من 25 إلى 40 سنة

على المترشح أو المترشحة امتلاك رخصة سياقة منذ أكثر من سنتين

أن يسوي وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية “للرجال”

على المترشح أو المترشحة إجادة فن التواصل وأن يكون موظفا نشيطا

الإقامة بالجزائر العاصمة

الإلتزام بالهندام اللائق

التحكم في استعمال تقنيات التكنولوجيات الحديثة “تطبيقات الهواتف النقالة”

الرجاء لمن يهمه الأمر إرسال السيرة الذاتية “CV” إلى عنوان البريد الالكتروني التالي : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.