ترودو: سنواصل التحدث بقوة عن قضايا حقوق الإنسان

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ستواصل الحديث عن قضايا حقوق الإنسان، وذلك في أول تعليق له على الأزمة مع السعودية بعد أن طردت الرياض سفير أوتاوا بعد انتقاده اعتقال ناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وخلال مؤتمر صحفي له الأربعاء، أوضح ترودو: "مستمرون في الحوار مع الرياض وسنواصل التحدث بقوة عن قضايا حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن وزيرة خارجية بلاده كريستيا فريلاند أجرت حوارا مطولا مع نظيرها السعودي الثلاثاء.

وردا على سؤال بشأن الاعتذار للسعودية، قال ترودو إن "الكنديين يتوقعون مني أن أتحدث بقوة عن حقوق الإنسان، وكندا ستواصل الكلام بحزم وبوضوح"، مستدركا: "لا نريد علاقات سيئة مع السعودية التي تحرز تقدما بشأن حقوق الإنسان".