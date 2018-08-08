ألمانيا تدعو لفتح الأسواق الأوروبية أمام السلع الإفريقية

دعا وزير التطوير والتعاون الدولي الألماني غيرد موللر الاتحاد الأوروبي لفتح أسواق دوله الأعضاء بلا قيود أمام السلع والمنتجات القادمة من الدول الإفريقية.

واعتبر موللر -في مقابلة نشرتها صحيفة دي فيلت الألمانية الصادرة أمس- أن فتح الأسواق الأوروبية أمام السلع الإفريقية -خاصة المواد الزراعية، بلا رسوم جمركية أو حصص محددة، سيوجد فرص عمل جديدة لملايين الشباب الأفارقة العاطلين، ويؤدي إلى إيقاف سيل الهجرة غير النظامية القادمة من القارة الإفريقية إلى أوروبا عبر مياه البحر المتوسط.

وقال الوزير الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إنه متأكد من عدم تفضيل الشبان الأفارقة المغامرة بالهجرة إلى المجهول ورغبتهم بالبقاء في بلدانهم، إن أتيحت لهم هناك فرص عمل وفتحت أمامهم آفاق مستقبل جيدة.