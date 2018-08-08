أمن العاصمة يتكفل بـ 25 شخصا بدون مأوى

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا بالتكفل ب25 شخصا بدون مأوى من خلال خرجة ميدانية عبر مختلف بلديات الولاية.

وأوضح البيان لمديرية أمن ولاية الجزائر أن مصالحها قامت مؤخرا بالتكفل ب25 شخصا بدون مأوى.

من خلال خرجة ميدانية نحو شوارع وأحياء العاصمة وذلك في إطار نشاط اللجنة الولائية المشتركة لولاية الجزائر.

التي تضم وزارة التضامن ومصالح الحماية المدنية والإسعاف الاجتماعي الولائية.

وتم نقل هؤلاء الأشخاص بدون مأوى إلى مركز الإيواء الجديد الكائن بدالي إبراهيم للتكفل بهم.