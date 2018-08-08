ولاية ميلة تحقّق إنتاجا قياسيا من الحبوب

سجلت ولاية ميلة إنتاجا قياسيا في محاصيل الحبوب بمختلف أنواعها، خلال الموسم الفلاحي 2018/2017 ، قدرت بـ 3 مليون و163 ألف قنطار، حسبما أفاد مدير المصالح الفلاحية مسعود بن دريدي.

وأوضح بن دريدي لوكالة الأنباء الجزائرية أن ولاية ميلة تحقق لأول مرة هذه الكمية المعتبرة خلال حملة الحصاد والدرس المنتهية أول أمس الإثنين، والتي شملت مساحة إجمالية قدرت بـ 109062 هكتار بمردود بلغ 29 قنطار في الهكتار الواحد، مبرزا بأن الموسم الماضي و رغم أن المساحة المحصودة كانت أكبر و وصلت إلى 111 ألف هكتار، إلا أن الإنتاج المحقق حينها قدر بمليون و300 ألف قنطار.

وبخصوص عملية تجميع المنتوج، ذكر المدير المصالح الفلاحية للولاية بأنه تم إلى حد الآن تجميع مليون و775 ألف قنطار على مستوى مخازن الحبوب التابعة للتعاونية المحلية للحبوب والبقول الجافة، مؤكدا أن العملية لازالت متواصلة.