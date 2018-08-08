بالصور.. إنقاذ فلاح من الموت بعد سقوطه في بئر عميق

أنقذت اليوم الأربعاء عناصر الحماية المدنيّة شخصا من الموت بعد سقوطه داخل “بئر” ببلدية المقرن ولاية الوادي.

وحسب مصادر النهار فإنّ، الحماية تمكّنت من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 37 سنة، سقط داخل بئر تقليدي الصنع.

داخل مزرعة بقرية المنانعة بلدية المقرن.

وحسب ذات المصادر، أنّه تمّ استخراج الفلاح وإنقاذه من الموت المحتم في أحسن الظروف بكلّ الوسائل.

والتقنيات الخاصّة للتّعامل في مثل هكذا حالات.

و أوضحت نفس المصادر إلى أنّ الفلاّح تعرّض لبعض الإصابات الخفيفة على مستوى الجسم وتمّ تقديم الإسعافات الاولية له في عين المكان.

و تمّ نقله على الفور إلى مستشفى حاسي خليفة.