ارتفاع أرباح الشركة الوطنية للتأمين بـ 4 %

إرتفعت أرباح الشركة الوطنية للتأمين (SAA) إلى 3,25 مليار دينار بارتفاع قدره 4 بالمائة مقارنة بسنة 2016 "3,1 مليار دينار" حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للشركة.

و بلغ رقم أعمال الشركة نحو 26,527 مليار دينار في 2017 مسجلا تراجعا طفيفا - 1,29 بالمائة مقارنة برقم أعمال سنة 2016 و الذي بلغ 28,875 مليار دينار استنادا إلى أرقام الحسابات الاجتماعية لسنة 2017 والتي تمت المصادقة عليها خلال الجمعية العامة العادية للشركة.

وأضاف المصدر أن الأرقام المحققة خلال سنة 2017 تبرز و بشكل جلي استقرار في حجم مجموع التراكمات مقارنة بالنتائج المسجلة في 2016.

و باستثناء فرع التأمينات الفلاحية فقد ساهمت كل الفروع التأمينية الأخرى في استقرار رقم أعمال الشركة التي تحافظ على الريادة في السوق الوطني للتأمينات بحصة تقدر بـ 22 بالمائة، حسب ذات البيان.

و تعزز النتائج المحققة من طرف الشركة خلال العام 2017 من خياراتها الإستراتيجية وتشجعها على مواصلة مساعي التطوير في إطار خطة 2016-2018 لعصرنه أنظمة التسيير و الإعلام والخدمات الموجهة للزبائن مع العمل على ضمان تسوية كل ملفات تعويض الأضرار في أحسن وأقرب الآجال يضيف بيان الشركة الوطنية للتأمين .