قافلة مساعدات غذائية تنطلق باتجاه مخيّمات اللاجئين الصحراويين بتندوف

انطلقت اليوم الأربعاء قافلة محمّلة بالمساعدات الغذائية من الجزائر العاصمة نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف.

أشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري بحضور ممثلي الهلال الأحمر الصحراوي ومسؤولين صحراويين.

وأعلنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس عن انطلاق قافلة من المساعدات الغذائية باتجاه مخيّمات اللاّجئين الصحراويين. وتمثّلت في أزيد من 10 شاحنات محملة بـ 125 طن من السكر و63 طن من الأرز، في إطار تضامن الشعب الجزائري مع اللاجئين الصحراويين الذي يعود إلى أكثر من 40 سنة.

وبالمناسبة قالت بن حبيلس: إنّ الشّعب الصحراوي مثال يحتذى به في

التحدي والصمود.

مشيرة إلى أنّ القافلة تعبير عن الأخوة والتآزر ومحاولة لتخفيف الأعباء والمشاكل الإنسانية التي يعانيها اللاّجئون الصحراويون.

خصوصا بعد قرار المانحين الدوليين تقليص مساعداتهم.

ووجهت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري نداءها إلى كلّ المنظمات الدولية والرأي العام الدولي.

للفت انتباهه إلى خطورة القرار التعسّفي المتمثل في تقليص المساعدات الممنوحة لللاجئين الصحراويين على حياة هؤلاء.

كما جدّدت بن حبيلس العهد على الإستمرار في دعم الشّعب الصحراوي حتى ينال حقه في تقرير المصير.

مؤكّدة بأنّها الهلال كمنظمة إنسانية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة اللاّجئين”.